По результатам января-апреля 2017 более 185 млн грн. направлены на реконструкцию дорог в рамках дорожного эксперимента в Сумской области. Об этом сообщает Михаил Закалинский, и.о. начальника Сумской таможни ГФС. Больше всего средств на ремонт дорог аккумулировано в январе — феврале (почти 65 мл грн и около 54 млн грн.). Как сообщалось ранее, по результатам марта на ремонт дорог аккумулировано более 19 млн грн, а в апреле — более 48 млн грн, — сообщает ресс-служба ГУ ДФС в Сумской области
На Сумщине на ремонт дорог собрали 185 млн грн.
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