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05.09 Вторник

На Сумщине мужчины вешаются, женщины травятся

Сегодня, 11:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине мужчины вешаются, женщины травятся

4 сентября в Сумском районе повесился 78-летний онкобольной мужчина. 3 сентября в Шостке дома повесился 38-летний мужчина. В селе Бауманы Роменского района за конюшней — 43-летний, в с. Октябрьское Белопольского района- дома 50-летний мужчина. В этот же день в пятую горбольницу Сум с диагнозом острое отравление гербицидами и медпрепаратами госпитализирована 30-летняя женщина после попытки суицида.
2 сентября дома повесился 43-летний житель Роменского района, сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 4 сентября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 202 человека (в прошлом году на эту же дату – 213).

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