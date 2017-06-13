На Сумщине мужчина упал с крыши

21 августа в нейрохирургию Сумской областной больницы из с. Низы доставлен 58-летний мужчина. Врачи диагностировали у него ссадины лица, тупую травму живота, ушибы внутренних органов. Травмы он получил, упав с крыши дома по собственной неосторожности, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.