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На Сумщине мужчина пытался покончить с собой

Сегодня, 19:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине мужчина пытался покончить с собой

8 августа в хирургическое отделение Ахтырской ЦРБ с диагнозом суицидальная попытка, резаная рана левого предплечья и алкогольное опьянение доставлен 47-летний житель Ахтырского района, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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