На Сумщине мужчина пытался покончить с собой

8 августа в хирургическое отделение Ахтырской ЦРБ с диагнозом суицидальная попытка, резаная рана левого предплечья и алкогольное опьянение доставлен 47-летний житель Ахтырского района, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.