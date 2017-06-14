8 августа в хирургическое отделение Ахтырской ЦРБ с диагнозом суицидальная попытка, резаная рана левого предплечья и алкогольное опьянение доставлен 47-летний житель Ахтырского района, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине мужчина пытался покончить с собой
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