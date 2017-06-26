7 сентября в реанимационном отделении Конотопской больницы умер 41-летний мужчина, доставленный накануне с диагнозом острое отравление пестицидами. Как выяснилось, мужчина в состоянии алкогольного опьянения случайно выпил яд для обработки свеклы. Начато уголовное производство, которое выяснить все обстоятельства произошедшего, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине мужчина отравился пестицидами
Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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