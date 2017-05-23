На Сумщине мотоциклисты постоянно рискуют

30 июля около с. Сафоновка в Путивльском районе 38-летний водитель мотоцикла ИЖ П5 не справился с управлением и упал. В результате падения мотоциклист с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирован в Путивльскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 30 июля с начала года на территории Сумской области произошло 198 ДТП, в которых 32 человека погибли и 293 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 259 ДТП, в которых 40 человек погибли и 358 пострадали).