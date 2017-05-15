На Сумщине мотоцикл врезался в электроопору

1 июня в 19:37 в одном из сел Краснопольского района 21-летний водитель мотоцикла Хонда не справился с управлением и допустил наезд на электроопору. Пострадавший мотоциклист со сложными переломами ног госпитализирован в Краснопольскую больницу, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 1 июня с начала года на территории Сумской области произошло 115 ДТП, в которых 21 человек погиб и 146 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 227 ДТП, в которых 29 человек погибли и 283 пострадали).