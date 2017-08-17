На Сумщине мопедисты по-прежнему попадают в ДТП

8 октября в 18:40 около села Пушкаревка Сумского района 39-летний мопедист не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем УАЗ 452. В результате столкновения мопедист получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленные раны лба и правой щеки. Мопедист и водитель легковушки госпитализированы в нейрохирургическое отделение областной больницы.

7 октября на ул. Спасской в Глухове не разминулись два мопеда: Subaru под управлением 44-летнего местного жителя и Delta с 29-летним водителем. В результате столкновения водитель Delta с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом свода черепа госпитализирован. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами), — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.