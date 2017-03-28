На Сумщине мопедист не справился с управлением

24 мая около 16:20 на ул. Сумской в Ахтырке 42-летний местный житель на мопеде Suzuki, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате аварии мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ссадины лба слева. Пострадавшего госпитализировали в нейрохирургическое отделение Ахтырской ЦРБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 24 мая с начала года на территории Сумской области произошло 107 ДТП, в которых 21 человек погиб и 137 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 204 ДТП, в которых 25 человек погибли и 255 пострадали).