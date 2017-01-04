Население не довольно закупочными ценами на молоко. Сбор молока на территории Бурынского района проводят несколько организаций, а, следовательно, конкуренция существует. И в начале года одновременно на территории всего района этими организациями необоснованно была уменьшена цена за 1 л молока базисной жирности с 5 до 4 гривен. Эта ситуация вызвала недовольство граждан, которые сдают молоко. Ими было проведено блокирование проезда транспорта, который проводит закупку этого продукта.
Не остались в стороне от этой ситуации руководители городских, сельских и районного советов, районной государственной администрации, местные депутаты. Были проведены встречи с участием представителей общин, властей и организаций, осуществляющих закупку молока в районе. Этому вопросу была посвящена и внеочередная сессия районного совета.
Совместными усилиями удалось снять напряжение конфликта: по общинах прошли сходки граждан и 22 февраля все блокпосты были сняты, производится сдача-приемка молока у населения. Но жители района потребовали: в течение ближайшего месяца организации, которые проводят сбор молока, пересмотрят договоры и прислушиваются к их пожеланиям, — информирует пресс-служба сумского облсовета.
На Сумщине молочную блокаду прекратили, но жители все еще недовольны
Население не довольно закупочными ценами на молоко. Сбор молока на территории Бурынского района проводят несколько организаций, а, следовательно, конкуренция существует. И в начале года одновременно на территории всего района этими организациями необоснованно была уменьшена цена за 1 л молока базисной жирности с 5 до 4 гривен. Эта ситуация вызвала недовольство граждан, которые сдают молоко. Ими было проведено блокирование проезда транспорта, который проводит закупку этого продукта.