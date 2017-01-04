На Сумщине молочную блокаду прекратили, но жители все еще недовольны

Население не довольно закупочными ценами на молоко. Сбор молока на территории Бурынского района проводят несколько организаций, а, следовательно, конкуренция существует. И в начале года одновременно на территории всего района этими организациями необоснованно была уменьшена цена за 1 л молока базисной жирности с 5 до 4 гривен. Эта ситуация вызвала недовольство граждан, которые сдают молоко. Ими было проведено блокирование проезда транспорта, который проводит закупку этого продукта.

Не остались в стороне от этой ситуации руководители городских, сельских и районного советов, районной государственной администрации, местные депутаты. Были проведены встречи с участием представителей общин, властей и организаций, осуществляющих закупку молока в районе. Этому вопросу была посвящена и внеочередная сессия районного совета.

Совместными усилиями удалось снять напряжение конфликта: по общинах прошли сходки граждан и 22 февраля все блокпосты были сняты, производится сдача-приемка молока у населения. Но жители района потребовали: в течение ближайшего месяца организации, которые проводят сбор молока, пересмотрят договоры и прислушиваются к их пожеланиям, — информирует пресс-служба сумского облсовета.