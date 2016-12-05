На Сумщине микроавтобус попал в снежную ловушку

22 января в 19:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что к снежного заноса на дороге попал микроавтобус «Volkswagen», который двигался из с. Коршачина Белопольского района в направлении автодороги Сумы-Белополье. На место происшествия был направлен дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части.

Преодолев расстояние в 20 км, спасатели прибыли на вызов. С помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости они освободили из снежного заноса микроавтобус и отбуксировали его к безопасной участка пути. В освобожденном транспортном средстве находились три человека — водитель, пожилая женщина и ребенок 2012 н. Никому из них медицинская помощь не понадобилась.

Всего в спасательной операции были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, — сообщает ДСНС Украины в Сумской области