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На Сумщине микроавтобус попал в снежную ловушку

Сегодня, 09:39 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине микроавтобус попал в снежную ловушку

22 января в 19:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что к снежного заноса на дороге попал микроавтобус «Volkswagen», который двигался из с. Коршачина Белопольского района в направлении автодороги Сумы-Белополье. На место происшествия был направлен дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части.
Преодолев расстояние в 20 км, спасатели прибыли на вызов. С помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости они освободили из снежного заноса микроавтобус и отбуксировали его к безопасной участка пути. В освобожденном транспортном средстве находились три человека — водитель, пожилая женщина и ребенок 2012 н. Никому из них медицинская помощь не понадобилась.
Всего в спасательной операции были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, — сообщает ДСНС Украины в Сумской области

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