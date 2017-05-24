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На Сумщине мэр хочет разогнать горсовет

Сегодня, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регионы: Сумщина, Конотопский район
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На Сумщине мэр хочет разогнать горсовет

Мэр Конотопа Артем Семенихин инициировал роспуск городского совета. В Конотопе не состоялась уже четвертая сессия горсовета. На сессию в конце мая пришел 21 депутат из 36. Сессию признали правомочной, но закончилась она скандалом. Более подробно в сюжете UA:Суми.
Среди заседания депутаты из фракции «Родной город» ушли с заседания. В зале не осталось кворума. Мэр Конотопа Артем Семенихин ситуацию объяснил так: «Мы оставили без зарплаты врачей, работников дошкольных учебных заведений, мы оставили без помощи людей, нуждающихся мат помощи. Я вам скажу, уже несколько человек умерли, ожидая с марта эту помощь. То есть сейчас фактически «регионаловски клика» сговорилась между собой, туда вошла «Самопомощь», ее руководительница, и они фактически парализуют работу города. и я считаю, что Верховная рада распустить конотопскую городской совет и пойти на перевыборы ».

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