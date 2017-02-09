На Сумщине люди травятся, калечатся и тонут

19 марта в Белопольскую ЦРБ в состоянии алкогольного опьянения и с диагнозом отравление уайт-спиритом (растворителем) доставлен 62-летний мужчина.

18 марта в Конотопскую ЦРБ с диагнозом катотравма, перелом ребер справа, перелом левой ноги, ушиб грудной клетки госпитализирован 26-летний конотопчанин. Травмы он получил, упав в яму на территории нежилого хозяйства.

16 марта в Великописаревском районе 56-летний местный житель рыбачил на Ворскле, его лодка перевернулась и он погиб. Следов насильственной смерти специалисты не обнаружили. Труп направлен в морг, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 19 марта на территории Сумской области зафиксированы 14 несчастных случаев, в которых погибли 8 человек (в прошлом году на эту же дату – 26 с 8 погибшими).