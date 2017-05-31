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03.06 Суббота

На Сумщине легковушка угодила под фуру: дети в тяжелом состоянии

Сегодня, 12:04 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова

3 июня около 8:30 на 28-м км автодороги Сумы-Полтава около с. Гребениковка произошло ДТП. 42-летний харьковчанин за рулем автомобиля Toyota Rav, осуществляя обгон автомобиля Renault, выехал на полосу дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем МАЗ. В результате столкновения пассажиры Toyota Rav получили телесные повреждения разной степени тяжести. Находившиеся в автомобиле двое детей 10 и 7 лет в тяжелом состоянии направлены в Сумскую областную детскую клиническую больницу, водитель также госпитализирован. Проводится проверка.
Передняя часть легковушки сильно помята. На месте работают сотрудники МинЧС, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
ФОТО: ОК ГУ НП в Сумской области

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