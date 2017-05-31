3 июня около 8:30 на 28-м км автодороги Сумы-Полтава около с. Гребениковка произошло ДТП. 42-летний харьковчанин за рулем автомобиля Toyota Rav, осуществляя обгон автомобиля Renault, выехал на полосу дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем МАЗ. В результате столкновения пассажиры Toyota Rav получили телесные повреждения разной степени тяжести. Находившиеся в автомобиле двое детей 10 и 7 лет в тяжелом состоянии направлены в Сумскую областную детскую клиническую больницу, водитель также госпитализирован. Проводится проверка.
Передняя часть легковушки сильно помята. На месте работают сотрудники МинЧС, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
ФОТО: ОК ГУ НП в Сумской области
На Сумщине легковушка угодила под фуру: дети в тяжелом состоянии
Сегодня, 12:04 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
3 июня около 8:30 на 28-м км автодороги Сумы-Полтава около с. Гребениковка произошло ДТП. 42-летний харьковчанин за рулем автомобиля Toyota Rav, осуществляя обгон автомобиля Renault, выехал на полосу дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем МАЗ. В результате столкновения пассажиры Toyota Rav получили телесные повреждения разной степени тяжести. Находившиеся в автомобиле двое детей 10 и 7 лет в тяжелом состоянии направлены в Сумскую областную детскую клиническую больницу, водитель также госпитализирован. Проводится проверка.
Напечатать Письмо автору Просмотров 144 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
31.05.2017, 17:17 Новость
Ирина Власова Подписаться 31.05.2017, 17:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 115 Комментариев 0 Поддержали 0
24.05.2017, 13:15 Новость
Ирина Власова Подписаться 24.05.2017, 13:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 220 Комментариев 0 Поддержали 0
18.05.2017, 10:20 Новость
Панорама Подписаться 18.05.2017, 10:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 274 Комментариев 0 Поддержали 0
26.04.2017, 12:12 Новость
Панорама Подписаться 26.04.2017, 12:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 367 Комментариев 0 Поддержали 0
05.04.2017, 11:12 Новость
Панорама Подписаться 05.04.2017, 11:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 180 Комментариев 0 Поддержали 0
27.03.2017, 10:10 Новость
Панорама Подписаться 27.03.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 380 Комментариев 0 Поддержали 0
10.03.2017, 17:16 Новость
Панорама Подписаться 10.03.2017, 17:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 125 Комментариев 0 Поддержали 0
10.02.2017, 16:34 Новость
Панорама Подписаться 10.02.2017, 16:34 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 238 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
24.05.2017, 10:29
admin adminych Подписаться 24.05.2017, 10:29 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 914 Комментариев 0 Поддержали 0
23.05.2017, 13:09
admin adminych Подписаться 23.05.2017, 13:09 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 122 Комментариев 0 Поддержали 0
23.05.2017, 12:07
admin adminych Подписаться 23.05.2017, 12:07 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 617 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
26.05.2017, 18:50
admin adminych Подписаться 26.05.2017, 18:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0 Поддержали 0
15.05.2017, 17:51
admin adminych Подписаться 15.05.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 100 Комментариев 0 Поддержали 0
15.05.2017, 16:53
admin adminych Подписаться 15.05.2017, 16:53 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 94 Комментариев 0 Поддержали 0
11.05.2017, 18:43
admin adminych Подписаться 11.05.2017, 18:43 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 85 Комментариев 1 Поддержали 0
27.04.2017, 16:40
admin adminych Подписаться 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 209 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
В хозяйственных руках, да ещё и с детьми, этот дом быстро оживет. Понятно, что всё это делается ради пиара депутата ...01.06.2017, 19:27
Да, молочка заметно подорожала - мне даже кажется, что больше чем на треть. А мясо и тем более остальные продукты ...01.06.2017, 19:23