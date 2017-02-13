На Сумщине легковушка столкнулась со скутером

11 апреля в Ахтырке 31-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 21089 совершил столкновение со скутером Хонда под управлением 35-летней ахтырчанки. В Результате ДТП женщина с политравмами госпитализирована в ортопедию местной больницы, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 11 апреля с начала года на территории Сумской области произошло 53 ДТП, в которых 9 человек погибли и 80 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 116 ДТП, в которых 17 человек погибли и 141 пострадал).