Коммунальщики продолжают подсыпку грунтовых дорог щебневой смесью. По словам заместителя городского головы Тростянца Юрия Зайца, 1 августа завезено 34 грузовика щебня (102 м3). Подсыпку дорог сделано на ул. Чкалова (15 м3), Толстого (6 м3), Космонавтов (9 м3), пер. Космонавтов (6 м3), Владимира Великого (9 м3), Калиновой (3 м3), Механизаторов (6 м3), Боева (12 м3), Л. Татаренко (12 м3), А. Мельника (3 м3), Короленко (3 м3), Лермонтова (9 м3), Заречной (9 м3).
На Сумщине латают дороги (фото)
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