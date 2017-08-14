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На Сумщине корова избила мужчину

Сегодня, 09:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине корова избила мужчину

1 октября в Липоводолинскую ЦРБ поступил 47-летний житель района. Врачи диагностировали у него закрытую травму грудной клетки, ушиб туловища и перелом трех ребер справа. Как выяснилось, все это – результат удара коровы.
В этот же день 49-летний житель Глуховского района умер дома вследствие асфикции из-за попадания в органы дыхания продуктов питания, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 1 октября на территории Сумской области зафиксированы 69 несчастных случаев, в котором погибли 50 человек (в прошлом году на эту же дату – 137 с 84 погибшими).

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