На Сумщине: как уберечь подростка от опасной игры

Полиция предупреждает

У смертельной игры много названий — «Тихий дом», «Море китов», «Разбуди мене о 4:20» и т.д., но результат всегда один – оборванная детская жизнь и сломленные горем родители, которые не понимают, что же заставило ребенка свести счеты с жизнью. Чтобы избежать фатальных последствий, киберполиция призывает родителей уделять больше внимания детям и их поведению.

Много украинских подростков уже пострадало от жестких условий этой игры. Согласно правилам, ребенок должен выполнять разнообразные квесты, которые связаны с причинением вреда себе тем или иным образом.

На протяжении игры подросток общается с так называемым куратором. На самом деле куратор – это профессиональный психолог, который склоняет подростка к негативному мышлению и находит способы манипуляции ребенком. Он также сообщает условия и время выполнения квестовых заданий. Именно куратору и отчитывается ребенок, отправляя фото и видео выполнения задания. Игра состоит из 50 заданий – по одному на каждый день. Финальное задание – покончить жизнь самоубийством и зафиксировать момент смерти на камеру в режиме онлайн. И если ребенок отказывается совершать суицид, шантажом и угрозами куратор заставляет его это сделать.

Известно, что фанаты таких сообществ называют себя китами, потому что эти животные ассоциируются у них со свободой. Кроме того, киты – одни из немногих млекопитающих, которые способны добровольно свести счеты с жизнью. Поэтому у всех поклонников «моря китов» и «тихих домов» на личных страницах есть фото или видео с изображениями летающих китов.

Чтобы дети не попадали в такие группы, полицейские советуют родителям больше внимания уделять психологическому состоянию их детей. Чтобы уберечь подростков от опасной игры, стоит придерживаться следующих рекомендаций.

1. Регулярно проверять кожу ребенка на наличие повреждений. А в случае их обнаружения выяснять обстоятельства, при которых те были получены. Особенное внимание уделите повреждениям, напоминающим форму кита.

2. Проверяйте аккаунты ребенка в социальных сетях и группы, в которых он состоит. Проверяйте содержимое переписки в приватных чатах. Обязательно контролируйте то, какие фото и видеофайлы есть в гаджетах вашего ребенка.

3. Обращайте внимание на круг общения ребенка.

4. Старайтесь занимать свободное время ребенка спортивным или культурными секциями.

5. По-дружески общайтесь с ребенком и относитесь к нему с пониманием.

В случае, если родители выявили, что их ребенок состоит в так называемых группах смерти, полиция советует сразу же обратиться за помощью к профессиональному психологу (такие специалисты есть в каждом учебном заведении) и не оставлять ребенка наедине без присмотра взрослых. Не лишним будет сообщить о таких группах в подразделения Национальной полиции Украины (телефон «горячей» линии 102, с мобильного – бесплатно). Можно сообщить администраторам сети о наличии таких групп для их блокировки. А еще заблокируйте доступ ребенка к социальным сетям.

Советы психологов

Семь советов от психологов, как вести себе родителям с ребенком.

1. Задайте ребенку нейтральные вопросы: слышал ли он, что сейчас популярна какая-то игра «Синий кит». Если он ничего об этом не знает – хорошо (тут главное не вдаваться в подробности, чтобы не разбудить в нем интерес). Если знает, внимательно вслушивайтесь в рассказ. Если в нем есть множество подробностей, о которых не пишут в сети, то есть риск, что ваш ребенок уже попал в игру. Также должно насторожить, если сын или дочка рассказывают о подружке/друге, который принимает участие в игре, – есть вероятность, что ребенок врет и сам играет.

2. Нет смысла говорить, что такие игры опасны – на подростков это уже не действует. Намного эффективнее сказать, что ими манипулируют. Для них будет откровением, что человек, угрожающий ему, его близким, скорее всего, больной и живет в другом городе и даже стране. И задание так называемого куратора – не убить родителей, а заставить ребенка исполнять его волю. Детей такое очень отрезвляет. Расскажите им, что на манипуляции попадаются все: сколько взрослых отдают свои сбережения мошенникам, которые звонят им среди ночи и говорят, что их близкие попали в беду. Покажите ребенку, что все уязвимы, – для него это важно услышать от авторитетного взрослого.

3. Задание вашего разговора – научить подростка мыслить критически и задавать себе вопросы о цели того или иного поступка, обдумывать все, что с ним происходит.

4. Многие родители в панике решают установить тотальный родительский контроль над ребенком – забрать телефон, закрыть дом и т.п. В этом нет смысла — в XXI ст. подросток, если захочет, всегда найдет гаджет и доступ к сети. Чем больше его ограничивать, тем больше способов обойти запреты он будет находить. Ваше задание – не контролировать, а дать поддержку, чтобы ребенок пришел к вам с проблемой, а не скрывал ее до последнего.

5. Сейчас как никогда важна эмоциональная связь с ребенком. Больше обнимайте его, рассказывайте, что в его возрасте тоже ошибались, попадали в опасные ситуации и помогал вам кто-то из взрослых. Ребенку важно понимать, что даже его «идеальные» родители тоже ошибались, и это нормально, так же как нормально просить помощи у других. Если понимаете, что сейчас ребенок вас не воспринимает, попросите его поговорить с тем взрослым, которому он доверяет, – школьным психологом, родственником и т.п.

6. Даже если вы уверены, что в вашей семье все хорошо, лишняя бдительность не помешает. Подобные игры – тот случай, когда вторжение в личную жизнь сына или дочки вполне оправданно. Просмотрите их телефоны и страницы в социальной сети – но только постарайтесь сделать это незаметно для них.

7. Если понимаете, что ребенок таки в игре, ни в коем случае, не ругайте его. Проявите другие эмоции – заплачьте, покажите, как сильно вы расстроены и переживаете за него. Обязательно подключайте отца – в такой ситуации мужское слово действует сильнее. В разговоре с дочкой отцу нужно знать, за что ее похвалить, а с мальчиком лучше говорить в духе «Давай поговрим как мужчина с мужчиной, что мы можем сделать в этой ситуации». Если отца нет, попросите мужчину, кторому ребенок доверяет: дядю, мужа сестры и т.д.

Куда обращаться

Круглосуточный телефон доверия психологической помощи – (0542) 33-40-50. Центр психологической помощи на базе гороодской больницы №5 находится по адресу: г. Суми, ул. Марко Вовчок, 2.

Также можно обратиться за помощью к детским психологам, которые работают на базах поликлиник, «дружественных к молодежи»: в Сумской областной клинической больнице (психоневрологическое отделение), тел. регистратуры (0542) 66-21-31; в городской детской поликлинике на ул. Ивана Сирка (бывшая Д.Коротченко – ред.), тел. (0542) 66-18-98, (095) 194-89-49. Также на базе Сумского областного психоневрологического диспансера ведут прием специалисты: детский психолог, детский психотерапевт и детский психиатр (ежедневно с 8:00 до 14:00), тел. (0542) 25-51-46.

Родители, которые выявили своего ребенка в числе «игроков», могут, не выходя из дома, обратиться на официальный сайт киберполиции по адресу www.cybercrime.gov.ua и заполнить форму обратной связи.

Будьте внимательны к своим близким. Берегите свою жизнь, жизнь и здоровье дорогих вам людей.

«Панорама» №12