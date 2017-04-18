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На Сумщине изъят фальсификат на 1,4 млн грн. (фото)

Сегодня, 15:40 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области совместно с работниками Национальной полиции Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области изъяли из незаконного оборота партию алкоголя. Стоимость изъятого составила 1,4 млн грн.
В рамках проведения операции «Акциз-2017» и расследование уголовного производства по ч.2,3 ст. 204 и ч.1 ст.199 Уголовного кодекса Украины проведены обыски на территории Шостки и Глухова. Обнаружено алкогольную продукцию различных наименований стеклянной таре различной емкости (от 0,2 л до 1 л), маркированную марками акцизного налога с признаками подделки.
Всего обнаружено и изъято более 9000 бутылок ликероводочной продукции общим объемом более 5 тыс. л.Следствие в уголовном производстве продолжается, — сообщает Пресс-служба ГУ ДФС в Сумской области

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