На Сумщине изъяли авто с подозрительными номерами (фото)

7 июня в международных пунктах пропуска для автомобильного сообщения «Катериновка» и «В. Писаревка» пограничники Сумского отряда обнаружили автомобили «Ford» и «Volkswagen» с несоответствием и признаками поражения идентификационных номеров.

Осматривая автомобиль марки «Ford Galaxy» российской регистрации 1998 года выпуска, которым въезжал в Украину гражданин России, пограничный наряд обнаружил несоответствие номера кузова транспортного средства с номером, который указан в свидетельстве о регистрации данного автомобиля.

Что касается автомобиля марки «Volkswagen Golf» литовской регистрации 2000 года выпуска, на котором выезжал в Россию наш соотечественник, то пограничники обнаружили признаки уничтожения идентификационного номера кузова.

Сейчас оба транспортных средства изъяты в установленном порядке и переданы компетентным правоохранительным органам для проведения соответствующих дальнейших проверок, — сообщает пресс-служба Сумского пограничного отряда.