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На Сумщине изъяли авто с подозрительными номерами (фото)

Сегодня, 06:26 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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7 июня в международных пунктах пропуска для автомобильного сообщения «Катериновка» и «В. Писаревка» пограничники Сумского отряда обнаружили автомобили «Ford» и «Volkswagen» с несоответствием и признаками поражения идентификационных номеров.
Осматривая автомобиль марки «Ford Galaxy» российской регистрации 1998 года выпуска, которым въезжал в Украину гражданин России, пограничный наряд обнаружил несоответствие номера кузова транспортного средства с номером, который указан в свидетельстве о регистрации данного автомобиля.
Что касается автомобиля марки «Volkswagen Golf» литовской регистрации 2000 года выпуска, на котором выезжал в Россию наш соотечественник, то пограничники обнаружили признаки уничтожения идентификационного номера кузова.
Сейчас оба транспортных средства изъяты в установленном порядке и переданы компетентным правоохранительным органам для проведения соответствующих дальнейших проверок, — сообщает пресс-служба Сумского пограничного отряда.

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