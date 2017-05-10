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На Сумщине изучают действия газовиков

Сегодня, 12:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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На Сумщине изучают действия газовиков

Сумское теротделение АМКУ начато дело по признакам злоупотребления ПАО «Сумыгаз» монопольным (доминирующим) положением на рынке распределения природного газа. Дело начато по результатам рассмотрения заявления предприятия, имеющего разрешительные документы на выполнение газораспределительных работ.
Есть основания утверждать, что ПАО «Сумыгаз», имея рыночную власть и средства воздействия на потребителей, создало такие условия, при которых отдельным субъектам хозяйствования препятствуют доступу на рынок. В настоящее время проводится сбор и анализ доказательств для всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств дела.
В случае поступления от потребителей ПАО «Сумыгаз» и участников рынка дополнительных заявлений по поводу неправомерного влияния ПАО «Сумыгаз» на свободный выбор потребителя и условия конкуренции на указанном рынке, такие заявления будут приобщены к материалам дела, — сообщает пресс-служба АМКУ.

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