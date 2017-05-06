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На Сумщине избили членов народной самообороны (фото)

Сегодня, 10:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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События 16 мая в Конотопе, похоже, станут поводом для нешуточного разбирательства. Их красочно описали участники в соцсетях.
Депутат Сумского областного совета Сергей ДЕМЕХА написал на своей странице в фейсбуке.

 

 

 

 

 

 

 

А вот что сообщила Самооборона Конотопа.

Происходящее заставило начальника ГУ НП в Сумской области Николая ЛУШПИЕНКО обратиться к общине г. Конотоп: «В текущем году в г. Конотоп имели место ряд общественно-резонансных событий, которые вызвали широкое обсуждение среди жителей города и Сумщины в целом, освещались в средствах массовой информации местного и общегосударственного уровня.
Прежде всего речь идет о блокировании железнодорожных путей, которое началось в марте, и политический кризис локального характера, связанный с невозможностью проведения сессий Конотопского городского совета из-за противостояния депутатов и сторонников различных политических сил в апреле — мае этого года.
Указанные события неоднократно сопровождались претензиями к работе полиции, которые, как правило, носили провокационный, отвлекающий характер и звучали с целью пиара и получения политических дивидендов той или иной стороной конфликтов.
Хочу подчеркнуть, что в соответствии со статьей 10 Закона Украины «О Национальной полиции» подразделения полиции Сумщины обеспечивают защиту прав и свобод человека независимо от политических убеждений и партийной принадлежности.
Полиция области в своей деятельности не зависит от решений, заявлений или позиций политических партий и общественных объединений.
Наряду с этим при выполнении своих задач подразделения полиции действуют исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, которые определены Конституцией и законами Украины. В том числе при обеспечении общественной безопасности и порядка.
Мы не позволим никому пренебрегать «буквой закона», какими бы лозунгами и политической целесообразностью при этом не прикрывались правонарушители.
Полиция Сумщины и в дальнейшем будет в строгом соответствии с действующим законодательством реагировать на совершение уголовных и административных правонарушений, принимать в пределах своей компетенции меры по их устранению.
В свою очередь хочу призвать жителей Конотопской территориальной общины, представителей органов местного самоуправления и общественных организаций, независимо от политических предпочтений и цветов, четко придерживаться принципа законности, не допускать нарушений публичной безопасности и порядка, проявлять взаимоуважение, толерантность. Научиться прислушиваться к мнению оппонентов и вести дискуссии исключительно в правовом поле за круглыми столами. Именно так подобает вести себя гражданам демократической европейской страны.
Задумайтесь о том, что ни «рельсовые», ни «сессионные» войны не помогут нам противостоять настоящей военной агрессии, которая сегодня ведется на Востоке нашего государства, а наоборот приведут к дальнейшей дестабилизации на мирной территории в считанных десятках километров от границы с агрессором.
Надеюсь на ваше понимание и дальнейшее сотрудничество на благо процветания и развития Украины».

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