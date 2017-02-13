На Сумщине: из жизни пациентов

В Сумской области разгорелся скандал вокруг психиатрической больницы. Прокуратура открыла четыре уголовных производства по фактам пыток пациентов, ненадлежащего исполнения медиками своих обязанностей и хищения средств. Чтобы выяснить настоящие причины смерти семи пациентов, скончавшихся в декабре прошлого года, и 26-летней девушки, умершей в феврале 2016-го, проведена эксгумация восьми тел, сообщают Факты.

Сумская областная психиатрическая больница №?2 находится в отдаленном месте — посреди поля, в восемнадцати километрах от районного центра Ахтырка и сотне километров от областного. На территории изолированного больничного комплекса почти в четыре гектара находятся 14 корпусов. Некоторые помещения до сих пор старой постройки барачного типа. Коммуникации постоянно выходят из строя… Пациенты здесь особые. Многие недееспособные, полностью находящиеся во власти врачей. По закону именно государство должно стоять на страже прав этих людей. Однако на деле выходит иначе: когда возникла аварийная ситуация, их не смогли вывезти из холодной больницы. Медперсонал спецучреждения не пустил на территорию ни правоохранителей, ни сотрудников областной администрации. В больнице работают в основном жители ближайшего села. Они боятся потерять работу. А в нетопленых помещениях замерзали люди, многие заболели пневмонией.

«У нас всем всего хватает»

На территорию психиатрической больницы №?2 редко ступает нога постороннего. Многих пациентов не хотят видеть даже самые близкие люди. Волонтеров здесь тоже не наблюдается. Сумчанка Раиса Митрофановна — редкое исключение из правил. В 2011 году «ФАКТЫ» писали об этой удивительной женщине. Вот уже второй десяток лет она собирает милостыню возле храма для того, чтобы кормить и одевать пациентов психбольницы.

— Когда я их первый раз увидела, — рассказывала тогда Раиса Митрофановна, — мне стало так их жаль, что расплакалась. Они были такие худющие, страшные. Стала ездить в больницу, подкармливать их. Сначала только тех, кто лежал в одной палате с подругой. Потом по десять человек, потом по двадцать, а потом Господь так управил, что начала помогать всем.

Раиса Митрофановна до сих пор продолжает свое служение, по мере сил собирая милостыню. Хотя после публикации в «ФАКТАХ» статьи о ее помощи психиатрической больнице у женщины возникли сложности. Целых два года Раечка не могла приезжать к своим любимцам. Такую странную реакцию со стороны главного врача больницы Лилии Неофитной не мог предположить никто. Вот что сказала в интервью «ФАКТАМ» о главвраче наша героиня:

— Лилия Неофитная очень добрая женщина. Она меня столько раз благодарила. Раньше был другой главврач, годами я ездила в больницу, он ни разу не вышел во двор и слова доброго не сказал.

Проблемы возникли и у журналиста. Помню, как на протяжении нескольких недель ровно в восемь утра раздавался звонок на мой мобильный. «Почему вы написали, что у нас больные недоедают? — грозно спрашивала главный врач Лилия Неофитная. — У нас в больнице всем всего хватает. Почему вы мне не сказали, что будете писать только про Раису Митрофановну? Срочно пишите, что у нас все в порядке».

Уже потом я узнала, что главный врач уволила медсестру, которая дала такой комментарий: «Это же Раечка, она никогда не приезжает с пустыми руками. Когда появляется у нас, для пациентов праздник! Она им как мама. Вот только уедет, проходит три дня, и начинают за медперсоналом ходить: „Когда Рая приедет? Вы ей звонили? Почему ее долго нет…“ И весь месяц в окна выглядывают. Помнят все, что она им привозит, — и пирожки, и конфетки. У нас был такой тяжелый период, когда больных вовсе нечем было кормить. Так Раечка привезла целую машину макарон, круп, соли, масла».

О том, что на самом деле творится за стенами этой лечебницы, мы можем только догадываться. К сожалению, словам пациентов могут и не поверить.

— Мы трижды обижены жизнью, — признался один из бывших больных, который попросил не называть свое имя. — Сначала родились такими, потом от нас отказались родные. А теперь еще оказались не нужны государству. В этой больнице всегда лежать было не сахар. Много людей там умирает. Очень много. Как там хоронят — отдельная история. На могилах нет даже крестов. Закопают, как собаку, даже без холмика. Только маленькую дощечку сверху воткнут. Весной все могилы сдвигаются, а через год уже не найдешь, кто где лежит. Все, кто пытаются жаловаться, быстро исчезают. Сам видел: не так давно одну женщину связали, били. Она так кричала, на стенку лезла, глаза красные стали от крика. А потом она исчезла.

Кровати в некоторых корпусах стоят дореволюционные, сверху на сетках лежат доски. В туалетах стены мокрые, с потолка капает. Если начнешь права качать, могут целый день не давать еды. Если не поймешь, что нужно молчать, бьют. Мокрые простыни связывают и бьют. Тех, кто пытается убегать, ловят и снова избивают. Многие пациенты не разговаривают. Что с них возьмешь, хоть они и взрослые, но бывают хуже маленьких детей. Над такими беззащитными могут особенно издеваться.

*Пациенты психиатрической больницы живут в старых постройках барачного типа, которые едва отапливаются

Сколько я лечусь в этой больнице, столько там холодно. Мы постоянно ходим в кожухах. Поступает пациент — вроде физически здоров. Полежал чуть-чуть, и падает с ног. Помню, в том году в январе тоже холод был собачий в отделении. Потолки мокрые, с них все капало, а батареи еле теплые. Там они такие всегда — еле-еле тепло есть. Не спрашивайте, как меня зовут, я боюсь. Я же знаю, как там наказывают. Привяжут к кровати и бросят в холодной комнате. И лежит человек, холодный, голодный. А смерть все не идет…

В этом году в разгар морозов ситуация в больнице снова стала критической. Когда температура на улице упала до минус двадцати градусов, в заведении лопнули трубы. В некоторых корпусах температура опустилась до девяти градусов. Обеспокоенные родственники стали бить тревогу. В больницу приехали общественные активисты. Увиденное повергло всех в шок.

*Несмотря на миллионы гривен, выделяемые заведению из бюджета, больные люди вынуждены находиться в ужасающих условиях. Фото Павла Борисова, специально для «ФАКТОВ»

— После того как я стал заниматься этим вопросом, моя почта ломится от угроз и проклятий, — говорит общественный деятель Павел Борисов, сравнивший спецучреждение с концлагерем. — Мне угрожают незнакомые люди. Но, когда я предлагаю встретиться и переговорить, они исчезают. Насколько я знаю, главный врач больницы Лилия Неофитная заставила всех своих сотрудников зарегистрироваться в «Фейсбуке», чтобы писать в комментариях гадости.

Эта больница — бездонная яма, в которую уходят миллионы бюджетных денег. Причем на состоянии больных это никак не отражается. Например, по отчетам самого главврача, в прошлом году им было выделено 22 миллиона гривен. Это, как уточнила руководитель, всего 40 процентов от потребностей. Из них 17 миллионов ушло на зарплату, четыре — на оплату коммунальных услуг, и только один — на еду и лечение. Вопросов, конечно, много. Самое неприятное — поведение руководителя больницы. Вместо того чтобы организованно решить проблемы, она перевела конфликт в политическую плоскость. Объяснила его тем, что она — член одной из партий, и все происходящее — это, мол, давление на эту партию.

Сделала больных заложниками своих амбиций, настроила коллектив. А ведь за восемь лет, которые она возглавляла это учреждение, на больницу было выделено из бюджета 132 миллиона гривен. По отчетам там на каждого пациента приходится по два с половиной сотрудника. Это кормушка, которой не хотят лишаться. Самое обидное, что больные так и остаются бесправными и беззащитными. Они вынуждены лечиться в ужасающих условиях.

«Этим людям государство должно обеспечить нормальные условия проживания»

— Проблема низкой температуры в больнице возникла не сегодня, мы получали неоднократные жалобы от родственников пациентов, — отметил начальник Сумского управления здравоохранения Сергей Бутенко. — На днях в управление поступил рапорт от руководства больницы о том, что там крайне низкая температура и эта проблема требует немедленного решения. Кроме того, подтвердился порыв теплосети, и комиссия зафиксировала температуру в палатах плюс девять.

В этом психиатрическом заведении есть категория лиц, которые Конституционным судом Украины признаны недееспособными и которым назначено принудительное лечение. Таким людям государство должно обеспечить, согласно Европейской хартии прав человека, нормальные условия пребывания. К сожалению, из-за низкой температуры нормы не могли быть соблюдены в больнице, поэтому в областном управлении предложили перевести этих больных в другое лечебное учреждение такого же профиля. Мною был подписан приказ о временном перемещении больных в первую областную психиатрическую больницу города Ромны. Мы уже подготовили там два отделения, отдельные палаты для психбольных с туберкулезом. Однако когда мы приехали забирать больных, то столкнулись с протестом медработников и жителей села Высокое, которые боятся потерять рабочие места. В другую больницу удалось эвакуировать только 24 пациента. У семи была диагностирована пневмония. 87-летняя женщина умерла в стационаре Ахтырской ЦРБ.

На сегодня проблемы психиатрической больницы решаются уже в уголовной плоскости. Содержание больных при такой низкой температуре в прокуратуре оценили как пытки и открыли уголовное производство по этой статье. Кроме того, открыты уголовные производства по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей и хищения средств. Прокуратуре известно о смерти семи пациентов в декабре прошлого года.

— Согласно свидетельствам о смерти указанных лиц, их смерть наступила не в результате пневмонии и переохлаждения, — уточнил руководитель отдела прокуратуры Сумской области Александр Языков, — а в результате других болезней, в частности ишемической болезни сердца. Для того чтобы выяснить истинную причину смерти, и была проведена эксгумация и назначена судебная экспертиза. Также эксгумировано тело 26-летней пациентки, умершей в феврале прошлого года.

Однако сотрудников лечебницы не пугает то, что в случае доказанной вины им может грозить реальный тюремный срок. Самое главное для них — не дать закрыть больницу. «Люди восстали, потому что боятся остаться без работы, — объяснила председатель Васильчанского сельсовета Ольга Олифиренко. — Даже начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко пожаловался, что «пьяный кочегар нецензурной лексикой говорил, что я у него забираю кусок хлеба».

— В больнице ежегодно проводятся проверки, — отметила главврач Лилия Неофитная. — По их заключению для пациентов созданы удовлетворительные условия для пребывания и лечения. Факты жестокого обращения с больными не установлены. Подопечные обеспечены лекарствами согласно установленным нормам. Единственное, что указано в рекомендациях проверяющих инстанций, — это принятие мер по ремонту водо-, тепло- и электросетей. Больница самостоятельно, без единой копейки бюджетных средств на 70 процентов выполнила ремонт теплосети, текущие ремонты сантехники. Наши рабочие сами отдают копеечки и ремонтируют корпуса. В январе трубы прорвало из-за старости коммуникаций. Мы рассчитывали на помощь властей. Чиновники прекрасно знают, что в прошлом году финансирование было всего на 30 процентов. На ремонт денег катастрофически не хватает. Однако вместо помощи нам больных стали переводить в другие больницы.

…На данный момент в этой проблеме разбираются многие службы. Профильная депутатская комиссия облсовета изучает финансово-экономическое состояние психиатрической больницы №?2. Прокуратура ждет официальных выводов судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти восьми пациентов. И только героиня «ФАКТОВ» Раиса Митрофановна вытирает слезы. «Как же так? — чуть не плачет Раечка. — Им было выделено в прошлом году 22 миллиона. А мне звонили и просили привезти соль. Раньше я возила им пирожки, бананы, делала хот-доги. А в прошлом году покупала соль…»