На Сумщине из школы делают Центр реабилитации (фото)

В Ахтырке продолжается реконструкция помещений бывшей вечерней школы для городского центра социальной реабилитации детей-инвалидов. На сегодняшний день в помещении заменена система отопления, водоснабжения и канализации, сделаны канализационные колодцы. На потолке и стенах установлены каркасы из металлических профилей для подшивки гипсокартонными листами.

Проведен демонтаж старых оконных и дверных коробок, кладки отдельных участков газоблоками и заполнения необходимых оконных проемов металлопластиковыми оконными блоками. Демонтировано покрытия пола, устроена цементная стяжка. Старая кровля полностью демонтирована, установлен новый деревянный каркас.

Работы выполняются в рамках Программы экономического и социального развития города на 2017 год – сообщает сайт Ахтырского горсовета.