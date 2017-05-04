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На Сумщине из школы делают Центр реабилитации (фото)

Сегодня, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине из школы делают Центр реабилитации (фото)

В Ахтырке продолжается реконструкция помещений бывшей вечерней школы для городского центра социальной реабилитации детей-инвалидов. На сегодняшний день в помещении заменена система отопления, водоснабжения и канализации, сделаны канализационные колодцы. На потолке и стенах установлены каркасы из металлических профилей для подшивки гипсокартонными листами.
Проведен демонтаж старых оконных и дверных коробок, кладки отдельных участков газоблоками и заполнения необходимых оконных проемов металлопластиковыми оконными блоками. Демонтировано покрытия пола, устроена цементная стяжка. Старая кровля полностью демонтирована, установлен новый деревянный каркас.
Работы выполняются в рамках Программы экономического и социального развития города на 2017 год – сообщает сайт Ахтырского горсовета.

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