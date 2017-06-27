На Сумщине искали человека, а нашли труп

10 сентября в лесу около с. Суворово в Путивльском районе обнаружен скелетированный труп. По фрагментам одежды и некоторым особенностям тела в нем опознан 86-летний пенсионер, который больше года значился, как без вести пропавший, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.