10 сентября в лесу около с. Суворово в Путивльском районе обнаружен скелетированный труп. По фрагментам одежды и некоторым особенностям тела в нем опознан 86-летний пенсионер, который больше года значился, как без вести пропавший, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине искали человека, а нашли труп
Сегодня, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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