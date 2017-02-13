На Сумщине ищут того, кто наведет порядок в ЖКХ

«Учитывая важность этой должности требования к претендентам довольно серьезными. Выбранном на конкурсной основе руководителю мы поставим конкретную задачу – навести порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве области», – сообщил руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий ЖИВИЦКИЙ. Решение текущих проблем – это путь в деградацию. Поэтому на повестке дня не «латание дыр», а трансформация и развитие отрасли в соответствии с современными требованиями.

Это должен быть не отдел статистов, а эффективный современный координационный центр реформирования в области таких направлений как энергосбережение, эффективное управление многоквартирными домами, качественное тепло — и водоснабжения, обращения с твердыми бытовыми отходами, благоустройство территорий и тому подобное, — передает пресс-служба Сумской ОГА.