На Сумщине хотят купить дрова для школ

Отдел образования Лебединской районной государственной администрации проводит тендер на закупку дров для учебных учреждений Лебединского района Сумской области. По информации бесплатного сайта ua-tenders.com, планируется закупить дрова на общую сумму 800 300 грн. Возрастающая потребность в дровах обусловлена тем, что данный вид отопления обходится учебным учреждениям значительно дешевле, чем пользование газом.

Проведение тендера в электронной системе Prozorro запланировано на 3 апреля года, поэтому подать тендерные предложения необходимо до 31 марта.

С детальными условиями проведения тендера можно ознакомиться на сайте ua-tenders.com при переходе по ссылке http://www.ua-tenders.com/tender/976723/