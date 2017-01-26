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23.03 Четверг

На Сумщине хотят купить дрова для школ

Сегодня, 09:01 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине хотят купить дрова для школ

Отдел образования Лебединской районной государственной администрации проводит тендер на закупку дров для учебных учреждений Лебединского района Сумской области. По информации бесплатного сайта ua-tenders.com, планируется закупить дрова на общую сумму 800 300 грн. Возрастающая потребность в дровах обусловлена тем, что данный вид отопления обходится учебным учреждениям значительно дешевле, чем пользование газом.
Проведение тендера в электронной системе Prozorro запланировано на 3 апреля года, поэтому подать тендерные предложения необходимо до 31 марта.
С детальными условиями проведения тендера можно ознакомиться на сайте ua-tenders.com при переходе по ссылке http://www.ua-tenders.com/tender/976723/

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