На Сумщине горело авто

1 августа на перекрестке ул. Водотеченского и ул. Спасской в Глухове произошло возгорание легкового автомобиля Audi 100.

О возгорании в 20:50 в Службу спасения «101» сообщил водитель транспортного средства. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части.

До прибытия пожарных водитель автомобиля пытался самостоятельно ликвидировать возгорание, но желаемого результата эти действия не дали. Уже через 4 минуты пожарные прибыли на вызов и установили, что пламенем охвачен отсек автомобиля.

В 20:58 пожар был локализован и не допустили дальнейшего распространения, в 21:04 — ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Вследствие возгорания повреждены отсек двигателя и капот легковушки.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара — неисправность топливной системы двигателя, — сообщает пресс-служба ведомства.