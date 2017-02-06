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На Сумщине горела легковушка (фото)

Сегодня, 17:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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15 февраля в 17:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле «ВАЗ» на ул. Терещенко в г. Глухов. Звонил владелец транспортного средства. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части.
До прибытия пожарных водитель, автомобиль которого находился неподалеку от очага горения, пытался самостоятельно ликвидировать пламя огнетушителем. Уже через 4 минуты пожарные прибыли на вызов и, используя воду и пенообразователь, окончательно ликвидировали пламя.
В 17:52 пожар был локализован, в 18:02 — ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 11 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате возгорания уничтожен аккумулятор автомобиля. Огнем повреждено оборудование моторного отсека и лакокрасочное покрытие.
Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электросети автомобиля, — сообщает ГСЧС Украины в Сумской области

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