Автомобиль загорелся 26 сентября около 19.20, у пиццерии «Монтана» в Шостке. Очевидцы говорят, что сначала раздался хлопок, а затем произошло возгорание. На место прибыли пожарные. Причины возгорания выясняются, — пишет Шостка.Info.
На Сумщине горел автомобиль (фото)
Сегодня, 10:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Напечатать Письмо автору Просмотров 138 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
11.08.2017, 17:20 Новость
Ирина Власова Подписаться 11.08.2017, 17:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 249 Комментариев 1 Поддержали 0
08.08.2017, 13:25 Новость
Панорама Подписаться 08.08.2017, 13:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 154 Комментариев 0 Поддержали 0
08.08.2017, 11:17 Новость
Ирина Власова Подписаться 08.08.2017, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 232 Комментариев 0 Поддержали 0
08.08.2017, 07:20 Новость
Ирина Власова Подписаться 08.08.2017, 07:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 150 Комментариев 0 Поддержали 0
07.08.2017, 14:35 Новость
Ирина Власова Подписаться 07.08.2017, 14:35 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 444 Комментариев 0 Поддержали 0
07.08.2017, 10:43 Новость
Ирина Власова Подписаться 07.08.2017, 10:43 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 508 Комментариев 0 Поддержали 0
07.08.2017, 08:20 Новость
Панорама Подписаться 07.08.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 275 Комментариев 0 Поддержали 0
29.05.2017, 10:17 Новость
Ирина Власова Подписаться 29.05.2017, 10:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 160 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 424 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Сегодня, 13:21
admin adminych Подписаться Сегодня, 13:21 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0 Поддержали 0
26.09.2017, 14:10
admin adminych Подписаться 26.09.2017, 14:10 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 110 Комментариев 0 Поддержали 0
26.09.2017, 13:37
admin adminych Подписаться 26.09.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0 Поддержали 0
22.09.2017, 17:59
admin adminych Подписаться 22.09.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0 Поддержали 0
21.09.2017, 14:21
admin adminych Подписаться 21.09.2017, 14:21 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Новая микрокредитная компания, которая предоставляет денежные средства на любые нужды. Первый кредит всего лишь по 0,01% в день; оформление кредита без залога ...27.09.2017, 00:04
Я когда мужу покупала дорогой подарок, мне не хватало буквально 1500 гривен. Хорошо,что вспомнила что у нас в Украине есть сервисы ...26.09.2017, 23:59