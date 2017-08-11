На Сумщине горел автомобиль (фото)

Автомобиль загорелся 26 сентября около 19.20, у пиццерии «Монтана» в Шостке. Очевидцы говорят, что сначала раздался хлопок, а затем произошло возгорание. На место прибыли пожарные. Причины возгорания выясняются, — пишет Шостка.Info.