На Сумщине энергетики «вооружились» тепловизорами

ПАО «Сумыоблэнерго» выявляет потери электроэнергии с помощью тепловизионного контроля. В течение года специалисты энергокомпании проводят тепловизионный контроль оборудования в электрических сетях 10-0,4 кВ. Обнаруженные тепловизорами дефекты, которые являются одной из причин потерь электроэнергии, оперативно устраняют специалисты. Тепловизоры позволяют мгновенно выявить скрытые неисправности, которые незаметны при осмотре невооруженным глазом и определить степень нагрева электрооборудования и сделать выводы относительно его состояния, качества проведения эксплуатационных работ персоналом, — сообщает пресс-служба предприятия.