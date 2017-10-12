ПАО «Сумыоблэнерго» выявляет потери электроэнергии с помощью тепловизионного контроля. В течение года специалисты энергокомпании проводят тепловизионный контроль оборудования в электрических сетях 10-0,4 кВ. Обнаруженные тепловизорами дефекты, которые являются одной из причин потерь электроэнергии, оперативно устраняют специалисты. Тепловизоры позволяют мгновенно выявить скрытые неисправности, которые незаметны при осмотре невооруженным глазом и определить степень нагрева электрооборудования и сделать выводы относительно его состояния, качества проведения эксплуатационных работ персоналом, — сообщает пресс-служба предприятия.
На Сумщине энергетики «вооружились» тепловизорами
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