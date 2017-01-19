На Сумщине два руководителя перестали быть и.о.

Приказом госслужбы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Наталья УСЫК назначена на должность начальника главного управления в Сумской области с 24 января 2017 г. Она была и.о. начальника с апреля 2016 г.

На должность начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области с 25 января назначен Виталий МОИСЕЕНКО. С марта 2016 г. он был заместителем начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области – и.о. начальника.

О кадровых назначениях на заседании коллегии во вторник 7 февраля сообщил руководитель аппарата Сумской ОГА Дмитрий ЖИВИЦКИЙ.