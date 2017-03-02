25 апреля в 18:10 на перекрестке ул. Циолковского и Киево-Московской в Глухове 54-летний житель района за рулем автомобиля ВАЗ 21053 проигнорировал запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 2104 под управлением 48-летнего глуховчанина. В результате ДТП травмирована 59-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ 2104 и водитель ВАЗ 21053. У женщины — закрытая черепно-мозговая травма и ущиб грудной клетки, у мужчины — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Пострадавшие госпитализированы в Глуховскую ЦРБ. Автомобили изъяты и помещены на штрафплощадку, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине в ДТП травмированы двое
Сегодня, 10:40 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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