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На Сумщине в ДТП сильно пострадал мопедист

Вчера, 12:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине в ДТП сильно пострадал мопедист

23 сентября в 23:50 на ул. Сумской в Лебедине 21-летний местный житель на мопеде Мустанг не справился с управлением, наехал на бордюр и упал. 20-летняя пассажирка, можно сказать отделалась легким испугом, если не считать ссадины на лице, коленях и плече. Ей оказали медпомощь и отпустили домой. А вот мопедист с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, без сознания доставлен в реанимацию сумской областной клинической больницы.
Мопед отправлен на штрафплощадку. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами), — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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