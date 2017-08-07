На Сумщине в ДТП сильно пострадал мопедист

23 сентября в 23:50 на ул. Сумской в Лебедине 21-летний местный житель на мопеде Мустанг не справился с управлением, наехал на бордюр и упал. 20-летняя пассажирка, можно сказать отделалась легким испугом, если не считать ссадины на лице, коленях и плече. Ей оказали медпомощь и отпустили домой. А вот мопедист с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, без сознания доставлен в реанимацию сумской областной клинической больницы.

Мопед отправлен на штрафплощадку. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами), — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.