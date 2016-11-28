На Сумщине ДТП с маршруткой

3 января в Лебединском районе 38-летний водитель за рулем Nissan допустил столкновение с маршруткой «Сумы-Ромны» под управлением 46-летнего сумчанина. В результате столкновения 28-летняя пассажирка легковушки погибла на месте, водитель Nissan получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. 20-летняя пассажирка Газели получила травму подбородка. Остальные пассажиры маршрутки не пострадали, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.