3 января в Лебединском районе 38-летний водитель за рулем Nissan допустил столкновение с маршруткой «Сумы-Ромны» под управлением 46-летнего сумчанина. В результате столкновения 28-летняя пассажирка легковушки погибла на месте, водитель Nissan получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. 20-летняя пассажирка Газели получила травму подбородка. Остальные пассажиры маршрутки не пострадали, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине ДТП с маршруткой
Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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