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На Сумщине в ДТП пострадала несовершеннолетняя (фото)

Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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В Конотопе легковой автомобиль сбил 17-летнюю велосипедистку. Девушка с телесными повреждениями госпитализирована в больницу. Сейчас полиция выясняет обстоятельства и причины совершения аварии.
5 мая около 12 часов дня на пульт «102» поступило сообщение от 36-летнего местного жителя о том, что он, двигаясь на автомобиле марки «ВАЗ-2101» по улице Лесной совершил наезд на велосипедиста.
Следственно-оперативная группа, которая немедленно прибыла на место происшествия установили, что потерпевшей в ДТП является 17-летняя конотопчанка. Правоохранители выяснили, что девушка двигаясь на велосипеде, во время выезда со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущество в движении легковому автомобилю, в результате чего столкнулась с данным транспортным средством.
Сейчас пострадавшая госпитализирована в хирургическое отделение центральной районной больницы, а у водителя машины взяты соответствующие анализы, чтобы определиться употреблял ли он алкоголь перед тем как сесть за руль или нет. Сам же автомобиль помещен на штрафплощадку Конотопского отдела полиции.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством), — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

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