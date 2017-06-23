На Сумщине в ДТП погибли двое

11 августа около 21:00 в Бурыне 37-летний местный житель за рулем ВАЗ 2106 не справился с управлением и допустил столкновение с прицепом фуры DAF, которая стояла на обочине дороги. В результате столкновения водитель легковушки и ее 33-летняя пассажирка скончались на месте события. Открыто уголовное производство. Проводится проверка, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.