На Сумщине досталось всем участникам аварии (фото)

22 августа 26-летний водитель ВАЗ 2106 допустил столкновение с мотоциклом ИЖ Юпитер. В результате столкновения пострадали оба участника аварии. Автомобилист с закрытой черепно-мозговой травмой, резаной раной левого предплечья;

мотоциклист – с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой грудной клетки, переломом правого бедра и левого предплечья госпитализированы в Лебединскую больницу, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

ДТП произошло в Лебедине на ул. Гудымовской.

Фото с сайта Лебединского горсовета