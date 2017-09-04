На Сумщине дороги обработали спецэмульсией

Дорожники области завершили запланированную поверхностную обработку покрытия дорог. В текущем году на Сумщине на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения выполнен 250 306 кв. обработки локальными картами на сумму 24 193 грн. Обработка проведена на 13 км автодороги Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка в Недригайловском и Лебединском районах, 12 км — в районе Конотопа на автодороге Р-61 Батурин-Конотоп-Сумы, 2 км автодороги Н-12 Сумы-Полтава, 1 км — в Глуховском районе на автодороге Р-44 Сумы-Путивль-Глухов, а также на территориальных дорогах Т-19-13 в Л.Долинському и Роменском районах и Т-19-0- 9 в Лебединском районе.

Для проведения обработки используется битумная эмульсия, изготовленная филиалом «Сумской ДЭУ» ГП «Сумской облавтодор». Собственное производство, одно из немногих в Украине, позволяет значительно сократить расходы на закупку материалов, уменьшает стоимость ремонта, — сообщает пресс-служба САД в Сумской области.

Справка.

Поверхностная обработка — один из наиболее распространенных, сравнительно недорогих (в пределах 70 грн./кв.м), и эффективных видов ремонта. Назначается он в зависимости от категории дороги и типа покрытия, а выполняется только при благоприятных погодных условий в летний период. Эта технология используется для улучшения коэффициента сцепления и заливки микротрещин на дороге, обеспечивает шероховатость, водонепроницаемости, износостойкость и плотность покрытия. Все это препятствует образованию ям, позволяет на несколько лет продлить срок эксплуатации полотна автомобильных дорог и улучшает его эксплуатационные характеристики.