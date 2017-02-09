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На Сумщине должник учинил ссору и повредил машину энергетикам

Сегодня, 17:05 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине должник учинил ссору и повредил машину энергетикам

В селе Верхняя Сыроватка Сумского района 47-летний местный житель мужчина повредил служебный автомобиль и устроил ссору с двумя работниками «Сумыоблэнерго». Причиной такого поведения стали попытки электриков отсоединить его дом за неуплату от сети электроснабжения.
Электрики прибыли, чтобы отсоединить электроточку дома от общей сети, поскольку владельцы усадьбы задолжали около двух тысяч гривен за электроэнергию. Однако выполнить свою работу им не удалось: едва они начали процедуру, как со двора выбежал разъяренный мужчина и учинил ссору. Пытаясь «выпроводить» бригаду прочь, он отобрал у них и забросил назад в кузов машины только что снятые оттуда лесенку и снаряжения, к тому же, еще и ударил специальной «удочкой»-секатором лобовое стекло грузовика. От удара сломалась не только «удочка», но и треснуло стекло. После этого злоумышленник топором ударил левое «крыло» служебного ГАЗа, оставив большую вмятину. При этом он громко и нецензурно ругался, угрожая членам бригады физической расправой.
По словам 59-летнего водителя машины, это первый такой «скандальный» случай за всю его более чем тридцатипятилетнюю работу.
Сейчас в отношении владельца усадьбы полицейские открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст. 296 УК Украины (хулиганство). В соответствии с действующим законодательством, ему принадлежит не только возместить убытки энергокомпании, но и ответить за содеянное перед законом. Ему грозит штраф от 8500 до 17000 гривен или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

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