На Сумщине долги по зарплате уменьшились на 5 млн

В феврале на предприятиях, в учреждениях и организациях Сумщины было занято 208 тыс. человек. Начисленная заработная плата штатного работника составляла в среднем 5105 грн, что в 1,6 раза превышает законодательно установленный уровень минимальной заработной платы (3200 грн) и на 42,7% — показателя февраля 2016 года. При этом реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) по сравнению с февралем 2016 года увеличилась на 22,3%.

Сумма задолженности по выплате заработной платы на предприятиях области уменьшилась на 5,3 млн грн и на 1 марта составила 107,2 млн грн (из которых 74,3 млн грн должны своим работникам экономически активные предприятия). Самое существенное уменьшение суммы задолженности зафиксировано на ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», ОАО «Центролит» и в районных филиалах «Автодора», — сообщает Главное управление статистики в Сумской области.