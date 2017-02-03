На Сумщине: добрыми делами

Что делать, если вы хотите помочь тем, кто действительно нуждается в помощи, а не подарить деньги мошенникам

Окружающие часто нуждаются в помощи: кому-то нужна операция, реабилитация, амуниция и так далее. Отзывчивые люди с радостью и легкостью соглашаются помочь. Если это касается незначительной суммы, то бросить ее в скрыньку в магазине, аптеке, отдать парню или девушке на улице не составит труда. Однако на человеческой доброте, к сожалению, наживаются так же часто, как и на человеческой глупости, особенно когда доброта граничит с глупостью. И тогда деньги уходят совершенно не по адресу и не могут спасти чью-то маленькую или большую жизнь.

Псевдоблаготворительные фонды, нечистоплотные «просящие» на улицах, кроме того что присваивают деньги, предназначенные не им, делают еще одно плохое дело — снижают доверие к настоящим волонтерам.

Как же сделать так, чтобы ваша помощь попадала к тем, кто в ней действительно нуждается? Давайте поговорим об этом с теми людьми, кто действитетельно знает, что и как нужно делать.

Доверяй, но проверяй

Довольно простой прием: чтобы сбить человека с толку, сыграть на том, что он спешит, что он озабочен своими делами, нужно попросить помощи просто на улице. Отказать неудобно, а времени проверить, вникнуть, вчитаться — нет. Все чаще по городу стали гулять волонтеры в ярких жилетах с «копилками» на шее. Очень настойчиво молодые люди с надписью «Я волонтер» на спинах требуют прохожих пожертвовать хотя бы гривну. Гривну ведь не жалко, правда?! Ходят такие «волонтеры» в людных местах в основном в час пик и призывают помочь детям с самыми разными диагнозами. С одной стороны — дело благодарное и нужное. Но далеко не все знают, что подобные «скрыночники», как их называют, должны иметь при себе полный пакет документов, которые позволяют им сегодня в этом месте собирать деньги. А еще нужно понимать, что просто так никто не будет стоять целый день на протяжении месяца, если не зарабатывает на этом. Хорошо, когда фонды тратят на свои расходы только законные 20% или меньше, но нередко случается, что непосредственно на помощь нуждающимся идет чуть больше 10% от собранных средств, а то и меньше. «От уявіть, збирають у Києві на допомогу пораненим сумчанам порядку 50 тис. грн., а по факту наші хлопці отримують лише 5 тис.», — рассказывает исполнительный директор общественного фонда «Сумы» Александра МАРТЫНЕНКО. И вся информация о раненых у них есть, и документы они присылают, но никто не гарантирует, что вся сумма пойдет адресно на помощь. Доверять можно, но сегодня ввиду того, что случаи мошенничества учащаются, стоит проверять информацию. «Ті люди, що збирають гроші у скринькі на вулицях, є представниками певних фондів. Тому вони повинні мати документи, в яких зазначаються персональні дані про особу, яка збирає гроші, має бути зазначено дату і час, в який він має право стояти саме у цьому місці у цей час і просити у вас пожертвувати кошти. Вам мають надати контактну інформацію фонду, яку теж варто перевірити. Має бути сайт, де організація звітується про свою діяльність. І всі ми маємо розуміти, що ця людина (волонтер зі скринькою) не просто так витрачає свій час, а заробляє кошти. Бо зазвичай вони працюють цілий день. Тому той, хто кидає кошти у скриньки, має розуміти, що частина тих грошей піде на зарплатню», — объясняет Александра Мартыненко.

У прилавков

Подобные ящички для сбора средств могут устанавливаться в магазинах, аптеках, торговых центрах. В первую очередь ответственность за них несут учреждения, где ящики устанавливаются. Во-вторую — родители или организации, кто эту информацию размещает. Организации, не территории которых размещают скрыньку, по идее, должны проверить информацию, запросить у родителей подтверждения диагноза, справки и разрешения на размещение персональных данных и диагноза в открытом доступе. С организациями в этом вопросе работать сложнее. «У нас осталось две-три такие скрыньки в книжном магазине. Раньше было больше. С 11 ящичков по всей области раз в полгода мы собирали порядка 3-5 тыс. грн. Получается, что в среднем в такую коробочку люди бросают в месяц не больше 300 грн. Это мелкие деньги, поскольку люди в основном бросают сюда мелкую сдачу с покупок. Мы заключали договора с магазином, которые в бесплатную аренду передавали нам 0,5 кв. м своей площади. Сегодня мы отказываемся от этого. Это не так эффективно, как акции, как работа в сети, с волонтерами и желающими помогать детскому онкоотделению», — рассказывает руководитель благотворительной организации «Свиточ» Анатолий КУЛИК. Сегодня большинство ящиков в магазинах, аптеках, учреждениях устанавливаются исключительно на личных устных договоренностях между родителями и родственниками нуждающихся в помощи людей и руководством организаций. Одно из характерных отклонений от традиционных правил подобного сбора средств, которое можно наблюдать, — далеко не все эти ящички опломбированы, поэтому их можно легко открыть. Поэтому тем, кто использует такой способ сбора денег,ь можно посоветовать заклеить коробку или даже проставить печати того же магазина. Так будет и надежнее, и солиднее.

Борис Кулик, человек с большим опытом, делится еще одним интересным наблюдением и дает сумчанам, желающим оказать помощь, очень правильный совет: «Такие «ящики» собирают средства для детей из Харькова, Днепра, Одессы… Я не говорю, что им не нужна помощь, я говорю о том, что у нас есть свои онкобольные детки, малыши в ДЦП и другими тяжелыми диагнозами. Главное, что они здесь рядом и всегда можно пойти и познакомиться с этим ребенком. Они реальные, и вы лишний раз в этом можете убедиться. Зачем долго искать в интернете, кому бы пожертвовать помощь? Зачем отдавать деньги непонятным фондам или туманным личностям? Для сумчан нет ничего проще — обратитесь в отделение детской онкологии. Здесь всегда кому-то нужна помощь. Вы хотите адресно кому-то помочь — здесь всегда есть такие дети. Придите, познакомьтесь, узнайте о ребенке. И ваши деньги точно дойдут до конечного потребителя. Можно сразу покупать лекарства, можно приносить детям подарки или еду. Ведь у родителей, которые привозят на лечение детей со всей области, здесь нет возможности готовить «как дома»».

В рамках акции

Еще одно активное направление по сбору средств — это публичные акции, праздники, мероприятия, в рамках которых собираются деньги на лечение конкретного ребенка, определенного препарата или аппаратуры для больницы.

Плюсы подобных акций в том, что проводятся они для конкретной цели или конкретного человека. Пока люди наслаждаются творчеством, им приносят скрыньки для пожертвований и непременно ответят на все вашм вопросы. Здесь можно познакомиться с организаторами, с родителями и даже детььми, которым эти средства собирают. «Мы ежегодно проводим акции в центре города, в них участвуют наши маленькие и очень талантливые волонтеры. Дети развлекают публику своими выступлениями, дети и взрослые собирают деньги… Сложно отказать малышу, который подает вам листовку с просьбой о помощи, ведь правда? В рамках такой акции мы собираем порядка 3-5 тыс. грн. Еще в течение недели после акции до 2 тыс. грн. может приходить на расчетный счет родителя», — делится Борис Кулик своим опытом.

Эффективность таких акций намного выше непримечательных ящичков где-то рядом с кассовым аппаратом, переносной урны или объявления в сети, на почте, неожиданного звонка или сообщения с призывом о помощи. К слову говоря, в подобного рода сообщениях обязательно должны указываться контакты. Не поленитесь связаться с родителями больного ребенка. Ведь бывают случаи, когда или уже успели помочь и он не нуждается в деньгах, а то, что гораздо печальнее, что этого человека уже давно нет в живых, а интернет, СМИ и те же «скрыньки» либо не успели на это отреагировать, либо на горе уже наживаются посторонние.

Не бойтесь быть добрыми

Бойтесь быть глупыми и выбросить деньги, которые могли бы помочь нуждающемуся, на ветер. Мы не хотим разубедить вас помогать окружающим — мы хотим, чтобы помощь каждого в полном объеме дошла до получателя. И предостеречь вас от возможных опасностей. Добро должно быть с умом. Особенно в наше время.

Врез1:

Согласно украинскому законодательству благотворительный фонд имеет право использовать 20% собранных средств на свои административные расходы

Врез2:

Волонтер — это доброволец, человек, который безвозмездно занимается общественной деятельностью, помогает в больницах, домах-интернатах, военным и переселенцам

Цитата:

Александра Мартыненко, исполнительный директор общественного фонда «Сумы»:

«Зі зміною ситуації у країні я стала проявляти себе як волонтер. Спочатку допомагала солдатам. І отримувала від того кайф. Потім пішла допомога переселенцям, далі сім’ям загиблих, далі пораненим. Мені це подобається. Я отримую необияке задоволення, коли тобі просто кажуть «дякую» зе те, що допомагаєш».

Фото1: С миру по нитке. Собранная «мелочь» может пойти на благое дело, а может стать приятной наживой для мошенников

Фото2: Проявите бдительность. Доверяйте свои пусть и не большие деньги благотворительным фондам, которые ведут публичную отчетность, имеют хорошую репутацию и отзывы людей, которым уже помогли

Фото3: Широкая душа. Сумские волонтеры помогают детям, солдатам, семьям погибших, переселенцам, бездомным животным, а еще — рекам и деревьям

Фото4: Из рук в руки

Екатерина Евдокимова, «Панорама» №13