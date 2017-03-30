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На Сумщине до конца года обеспечат полный учет газа

Сегодня, 15:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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На Сумщине до конца года обеспечат полный учет газа

Благодаря установке 344 бесплатных общедомовых счетчиков компания обеспечила учет природного газа более чем 22 тыс. домохозяйств Сумщины. Наличие домового счетчика газа не лишает потребителей права установить индивидуальные приборы за свой счет или за средства местных бюджетов, что предусмотрено Законом Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа».
В прошлом году за средства инвестиционной программы ОАО «Сумыгаз», уже был оснащен такими приборами более трехсот домов. К концу этого года, компания планирует установить еще такое же количество домовых счетчиков, что позволит полностью обеспечить учет природного газа в Сумской области.
Условия начисления объема потребленного газа на основании таких счетчиков определены Порядком проведения расчетов за предоставление населению услуг по газоснабжению в условиях использования общедомового узла учета, утвержденным Постановлением КМУ №620 от 16.05.2002 года (с дополнениями).
«Домовые счетчики учитывают общее количество потребленного природного газа во всех жильцов дома. Если в доме есть квартиры, оборудованные индивидуальными счетчиками, то их показания за месяц отнимут от показаний домового счетчика, а остаток поровну поделят между всеми зарегистрированными жителями квартир без счетчиков », — рассказал технический директор ПАО« Сумыгаз »Николай Мурчич.
Он также отметил, что Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» предусматривает установление счетчиков не только за счет инвестиционной программы ОАО «Сумыгаз», но за счет соответствующих бюджетов. В то же время, согласно Кодексу газораспределительных систем потребители не могут отказаться от установки счетчиков за счет ПАО «Сумыгаз», в противном случае, они должны обеспечить установление счетчиков за свой счет. В случае, если после 1 января 2018 природный газ у потребителей будет не учетным, компания не будет иметь права в дальнейшем транспортировать им природный газ, — сообщает пресс-служба компании.

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