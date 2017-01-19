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На Сумщине до 7 лет лишения свободы осужден избивший товарища мужчина

Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине до 7 лет лишения свободы осужден избивший товарища мужчина

Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры поддержано государственное обвинение 33-летнего уроженца Харьковской области, который обвинялся в нанесении своему 56-летнему товарищу тяжких телесных повреждений, несовместимых с жизнью. Суд первой инстанции согласился с доводами прокуратуры, обвиняемый признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 121 УК Украины и назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, 24 августа 2016 в пгт Ульяновка Белопольского района двое ммужчин решили отпраздновать День Независимости Украины. Они изрядно выпили и, как это бывает обычно, начали ссориться. Молодой человек оказался расторопнее своего товарища. Он нанес потерпевшему несколько ударов ногой по туловищу. Такие доводы убедили мужчину и ссора считалась законченной. После полученных побоев пострадавший жаловался на плохое самочувствие, однако за медицинской помощью не обращался. А уже 29 августа того же года умер по месту своего проживания.
Как сообщил прокурор Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры Виталий Зикунов, согласно заключению экспертизы, причиной смерти мужчины есть закрытая тупая травма живота, сопровождавшейся разрывами внутренних органов, а полученные травмы находятся в прямой причинной связи с наступлением его смерти.

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