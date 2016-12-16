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На Сумщине дешевые лекарства пока отменяются

Сегодня, 10:25 Категория: Новость Рубрика: Общество Регион: Сумщина
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На Сумщине дешевые лекарства пока отменяются

Совсем недавно слало известно, что правительство приняло решение отсрочить начало реализации постановления «О государственном регулировании цен на лекарственные средства». Напомним, в статье «Сумчанам полезно знать: что нового в законодательстве» говорилось о том, что Министерство здравоохранения займется регулированием цен на лекарственные препараты для жителей Украины:
«С целью обеспечения населения качественными лекарствами по честным ценам Правительство начало работу программы «Доступные лекарства», которая предусматривает государственное регулирование цен и возмещения стоимости лекарств. Приоритетными направлениями являются сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа и бронхиальная астма.
Первым шагом программы “Доступные лекарства” является введение государственного регулирования цен на лекарства. Для обеспечения доступности лекарств в Украине, МИНЗДРАВ устанавливает максимальную референтную цену производителя лекарственного средства по 21 действующем веществу. Этот шаг позволяет снизить стоимость лекарств и привести их к уровню цен Польши, Венгрии, Словакии, Чехии, Латвии (именно эти страны были определены как референтные для Украины).
Подготовительная работа по введению ценового регулирования проводилась в тесной консультации с производителями и операторами рынка лекарственных средств».

Не так случилось, как думалось
Однако накануне введения референтных цен на лекарства часть представителей фармацевтической индустрии выразили обеспокоенность, что для надлежащего исполнения указанного регулирования им нужен более длительный переходный период для реализации остатка лекарственных средств, на которые распространяется регулирование цен.
Правительство Украины понимает важность обеспечения непрерывности лечения хронических болезней и стабильности на рынке лекарств. С этой целью Кабинет Министров Украины принял решение внести изменения в постановления Кабинета Министров Украины от 09 ноября 2016 г. № 862 «О государственном регулировании цен на лекарственные средства» и отсрочить начало ее реализации до 01 апреля 2017 года. Таким образом, реферирование цен вступит в действие одновременно с программой возмещение стоимости лекарственных средств, предусмотренной постановлением Кабинета Министров Украины от 09 ноября 2016 г. № 863 «О введении возмещения стоимости лекарственных средств». Одновременное введение упомянутых программ усилит положительное действие каждой из них.
Согласно протокольного поручения Кабинета Министров Украины от 01.02.2017 Министерство здравоохранения и Министерство экономического развития и торговли пересмотрят Порядок расчета предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства на основе референтных цен с целью приведения таких цен до экономически обоснованных и подадут предложения Кабинета Министров Украины, — сообщает государственная служба лекарственных средств и контроля за наркотиками в Сумской области.

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