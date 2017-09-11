На Сумщине день села праздновали с размахом и пользой (фото)

На день села Битица открыли дорожный объект. Мост через реку Псел между селами Битица и Большая Чернеччина в Сумском районе последний раз ремонтировался в 70-х или 80-х годах. На торжество собралось около 300 селян, а также руководство области, района, сельского совета.

Ремонтные работы продолжались два месяца и обошлись почти в 1,5 млн грн. Деньги на его восстановление выделили из государственного, районного и местного бюджетов. Работы выполнял «РемБудГарант».

На время ремонта мост был полностью закрыт для транспорта. Ходить можно было только пешком. Весь общественный транспорт работал по графику. Маршрутка из города Сумы подвозила людей к мосту, они переходили его пешком, а с другой стороны ждала дополнительная машина, которая доставляла людей к месту назначения. Так же и в обратном направлении Битица-Сумы.

По сообщению председателя Сумской районной государственной администрации Геннадий Дорошенко, открылась только проезжая часть моста. Над пешеходными дорожками сейчас работают, полностью работы будут завершены в середине октября, — сообщает пресс-служба Сумской РГА.