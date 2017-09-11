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На Сумщине день села праздновали с размахом и пользой (фото)

Вчера, 17:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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На день села Битица открыли дорожный объект. Мост через реку Псел между селами Битица и Большая Чернеччина в Сумском районе последний раз ремонтировался в 70-х или 80-х годах. На торжество собралось около 300 селян, а также руководство области, района, сельского совета.
Ремонтные работы продолжались два месяца и обошлись почти в 1,5 млн грн. Деньги на его восстановление выделили из государственного, районного и местного бюджетов. Работы выполнял «РемБудГарант».
На время ремонта мост был полностью закрыт для транспорта. Ходить можно было только пешком. Весь общественный транспорт работал по графику. Маршрутка из города Сумы подвозила людей к мосту, они переходили его пешком, а с другой стороны ждала дополнительная машина, которая доставляла людей к месту назначения. Так же и в обратном направлении Битица-Сумы.
По сообщению председателя Сумской районной государственной администрации Геннадий Дорошенко, открылась только проезжая часть моста. Над пешеходными дорожками сейчас работают, полностью работы будут завершены в середине октября, — сообщает пресс-служба Сумской РГА.

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  • Вербицкий
    Вербицкий | Вчера, 23:20

    … и РАСПИЛИЛА местная ШАЙКА ВОРОВ под руководством гаранта Потрошения очередные НАРОДНЫЕ деньги. ПРОКУРАТУРУ прошу проверить «ремонт» этого Г-моста на РАСТРАТУ средств и НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ «ремонт», НЕСМОТРЯ на то что она ходит под ШЕСТЁРКОЙ ШАЙКИ Потрошителей и Яйцеголовых.
    Далее по порядку. Я даже зная 20 лет ГНИЛОСТЬ и ПОКАЗУШНОСТЬ Потрошителя не мог подумать что его ШЕСТЁРКА Клочко СГОНЕТ людей в воскресенье за 5 километров от с. Битица для ПОКАЗУХИ и прогонки людей через НЕДОСТРОЕННЫЙ Гнило-мост. А далее перейдя через Г-мост со стороны с.Чернетчина (смотри картинку) люди будут так «счастливо» идти лесом по дороге с сплошными ямами аж 5 километров до с. Битица, в котором дорога напоминает ТАНКОВЫЙ ПОЛИГОН и маршрутка еле передвигается со скоростью 5 км/час. Ой, не смешите меня что народ сам туда сбежался. ПЕРЕХЛЕСТНУЛИ даже ПОКАЗУХУ Януковичей. Да это точно лишнее ПОДТВЕРЖДЕНИЕ что БАНДЕ Потрошителя нечем похвастаться после 3-х лет ДЕРИБАНА страны, раз приходится ПИАРИТЬСЯ на таком МЕЛКОМ Г-объекте.
    И по дерибану народных денег… . Надо проверить что точно 1,5 миллиона гривен потрачено на «ремонт», а не 3 миллиона. Но даже если потрачено только 1,5 миллиона, то наше предприятие изготовляло изделие с БОЛЬШИМ количеством такого материала, с БОЛЬШЕЙ сложностью конструкции и стоило это в 2 раза МЕНЬШЕ.
    По качеству Г-моста…. Правильно сказано что мост «последний раз ремонтировался в 70-х или 80-х годах», то есть продержался 40 лет под ТЯЖЁЛЫМИ лесовозами, которые и добили этот мост (как и дорогу), возя ВОРОВАННУЮ по дешевке древесину БАНДЕ Щербаня, Януковичей и ныне Потрошителям. А нынешний простоит максимум 10 лет ибо вложили в качестве горизонтальных опор под настил из стальных листов не ПРОПИТАННЫЕ БИТУМОМ (для отталкивания влаги) ДУБОВЫЕ брусья типа железнодорожных шпал (как 40 лет назад), а МЯГКУЮ сосну ПОМАЗЮКАВ сверху ДЕШЁВОЙ сумской «защитой» от грибка и грызунов, которая НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЛАГИ. Поэтому сосна, находящаяся в 1-2 метрах над водой (где влажность 100% целых 6 месяцев в году), СГНИЁТ ОЧЕНЬ БЫСТРО, а стальные листы под ТЯЖЕЛЫМИ лесовозами провиснут и ПОРВУТ сварные швы, на которых держаться. И придётся опять тратить МИЛЛИОНЫ на новый ремонт Г-моста, а лучше бы их потратили на РЕМОНТ дороги к с.Битица и в нём, устранив ТАНКОВЫЙ ПОЛИГОН — вот тогда люди бы САМИ с детьми вышли на дорогу пройтись и маршрутка бы шуршала, НЕ РАЗВАЛИВАЯСЬ на части. А так появится новый памятник от нынешних ВОРОВ у власти в виде Г-моста, а памятник от «любив друзив» кума Порошенко уже есть в виде КУЧИ асфальта посреди дороги на выезде с леса перед с.Битица. ТАНКОВЫЙ ПОЛИГОН в с.Битица (как и по всей стране) — это памятник от УГОЛОВЩИНЫ Януковича.
    Ну что прокуратура будет ОТРАБАТЫВАТЬ наши деньги или ШЕСТИРИТЬ .ВОРАМ?

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