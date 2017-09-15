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На Сумщине чиновник отделался штрафом

Сегодня, 07:07 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине чиновник отделался штрафом

Исполняющего обязанности начальника управления капитального строительства и ЖКХ Ахтырского горсовета Андрея Демиденко оштрафовали на 1,7 тыс. грн за нецелевое использование бюджетных 1,6 млн грн. Смета управления в 2016 году не предусматривала расходы на капитальное строительство. При этом, было выделено 12,3 млн грн на капремонт дорог, тротуаров и внутридомовых проездов.Об этом редакция 368.media узнала из приговора суда.
В августе 2016 года управление заключило договор капремонта дороги по улице Батюка с ЧП «Харьковспецбудмеханизация-7». Проектная документация не предусматривала ремонтных или строительных работ сливной канализации. Но в сентябре-ноябре 2016 года субподрядчик ВБП «Охтырбуд» провел капитальное строительство ливневок по этой улице.
В ноябре горсовет еще добавил 256 тыс. гривен для ремонта сливной канализации одной из улиц. Также совет увеличил расходную часть управления еще на 819 тыс.гривен для покупки оборудования для обеспечения горячей водой домов, ремонта аварийных лифтов и капремонта ливневок.
Дмиденко решил использовать момент. Он заключил в декабре 2016 года договор капремонта дороги с директором ЧП «Харьковспецбудмеханизация-7» на более 800 тыс. гривен. Эти деньги документально покрывали расходы на незаконные работы ВБП «Охтырбуд». Демиденко хоть и знал, что смета не предусматривала таких расходов, подписал акт принятия работ и перечислил 0,8 млн гривен компании.
Александр Демиденко также поступил со строительством ливневок по ул. Батюка — ул. Мишечкина и перечислил еще 805 тыс. гривен.
Прокурор Андрей Кисельчук заключил с чиновников соглашение о признании последним вины, а суд утвердил соглашение с наказанием в виде штрафа.
Александр Демиденко в своей декларации за прошлый год вместе со своей женой Натальей являются бездомными и заработали на двоих всего 131 тыс. гривен.
Прокурор Кисельчук, согласно декларации за 2016 год, арендует комнату местного колледжа на 12 кв. метров и заработал всего 130 тыс. гривен. Поразительно, но больше ничего у чиновников нет.

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