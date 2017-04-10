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На Сумщине четыре села останутся без газа

Сегодня, 16:35 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина
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На Сумщине четыре села останутся без газа

С 9 июня более 320 бытовых потребителей региона останутся без голубого топлива на неопределенный период. Речь идет о потребителях четырех населенных пунктов — с. Столяреве, с. Яловый Окип Липоводолинского района и с. Погожий Криница, с. Зарудье Роменского района. Они получают природный газ собственной добычи от ПАО «Укрнафта», добываемого на Юго-Панасовская месторождении. Однако, из-за отсутствия действующего разрешения на пользование недрами газодобывающая компания не может осуществлять дальнейшую подачу газа в ГРС Южная Панасовка и распределительные сети ПАО «Сумыгаз», — сообщает пресс-служба компании.
ПАО «Сумыгаз» получило официальное письмо от газодобывающей компании ПАО «Укрнафта» НГДУ «Ахтырканефтегаз» о прекращении подачи газа в ряд населенных пунктов Сумской области из-за отсутствия действующего разрешения на пользование недрами.
Срок восстановления подачи газа к населенным пунктам неизвестен. Со своей стороны, во избежание аварийных ситуаций, ПАО «Сумыгаз» просит потребителей прекратить пользование газовыми приборами путем перекрытия кранов перед ними и соблюдать Правила безопасности газоснабжения.

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