На Сумщине будут соревноваться медики (программа)

На Сумщине пройдут Всеукраинские медицинские ралли. Они начнутся 31 мая в 9.30 в Сумах на площади Независимости торжественным открытием и закончатся 2 июня в 16.00 церемонией награждения победителей соревнований. За звание лучших в скорости и профессионализма оказания медицинской помощи буду соревноваться более сорока команд бригад экстренной медицинской помощи из Украины и 7 международных команд из стран Прибалтики, Польши, Молдовы, Беларуси, Казахстана.

Команды будут соревноваться на территории детского лагеря отдыха «Звездный» ПАО «Сумыхимпром» (с. Ольшанка Сумского района). Судьями соревнований будут научные работники Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МЗ Украины, кафедр экстренной медицины медицинских вузов страны, тренеры из европейских стран и США.

В программе мероприятий также ожидается проведение мастер-классов, конференции для руководителей центров экстренной медицинской помощи, Медицинского форума с участием представителей соседних областей. На закрытие ралли ожидается приезд в. о. Министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

«Почему такие представительные соревнования решили проводить у нас? Да потому, что в прошлом году в Харькове наша бригада получила победное место и таким образом мы это право заслужили, — отметил начальник облздрава Сергей Бутенко. — Прошлогодние соревнования в очередной раз продемонстрировали, что Сумщина имеет высокопрофессиональных специалистов, которые оказывают качественную медицинскую помощь жителям области. А в этом году у нас будет возможность показать себя и на международном уровне ».

Програма проведення заходів

31 травня о 9.30 на площі Незалежності обласного центру відбудеться урочисте відкриття цих заходів (шикування санітарних автомобілів швидкої допомоги, підняття прапорів країн-учасниць, виступи офіційних осіб).

31 травня з 10.00 до 16.00 у малій («синій») залі засідань обласної ради буде проведена Науково-практична конференція з питань надання екстреної медичної допомоги та діяльності служби медицини катастроф у зоні АТО.

31 травня з 21.00 до 1-ї години ночі 1 червня на території табору відпочинку «Зоряний» ПАТ «Сумихімпром» будуть проходити нічні конкурси чемпіонату.

1 червня – проведення змагань. День завершиться дружньою вечерею, із спілкуванням у неформальній обстановці, обміном досвідом, смакуванням українськими стравами.

2 червня – продовження змагань. О 16.00 відбудеться церемонія оголошення результатів і нагородження переможців. Оргкомітетом буде визнано переможців у 3-х номінаціях: «Найкраща вітчизняна команда», «Найкраща іноземна команда», «Найкраща студентська команда».