На Сумщине благоустраивают райцентр (фото)

В Ромнах ремонтируют дорогу, сквер и обустраивают клумбу. 27 июня начат капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гетмана Мазепы. Договорная цена составляет 3,101 млн грн. Планируется выполнить ремонт дорожного полотна на участке площадью 5275 м2.

С начала июня начаты работы по ремонт сквера по бульвару Свободы с устройством клумбы. Договорная цена составляет 39 839 грн. Планируется выполнить работы по устройству борта клумбы из кирпича и облицовки его гранитным камнем, уложить плитку, устроить покрытие клумбы из почвы и высадить цветы.

С 19 июня начат капитальный ремонт фонтана в парке культуры и отдыха имени Т.Г. Шевченко. Планируется покрасить существующие скульптуры, заменить насос, устроить освещение вокруг фонтана, заменить трубы в середине фонтана на общую сумму 66 400 грн., — сообщает Роменский горсовет